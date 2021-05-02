В Новосибирске индекс кулича за год подорожал на 7,5%

А вот сухофрукты и соль за год упали в цене. В среднем в 2020 году кулич можно было приобрести по цене 333,95 рублей, то в 2021 году на это потребуется уже 358,99 руб. При этом среднероссийская цена кулича составила 358,99 руб., среднесибирская - 317,82 руб.