В Новосибирске индекс кулича за год подорожал на 7,5%

В Новосибирской области за год пасхальный кулич подорожал на 25,04 рублей. Это больше на 7,5% от его прошлогодней стоимости, информирует Новосибирскстат.
Если в марте 2020 года 1 кг муки стоил 33,17 руб., то в этом году продукт стоит уже 38,56 руб. Стоимость поллитра молока осталась практически на том же уровне, а вот сахар подорожал на 34,86%. На 30,29% выросла цена на яйца за год.
А вот сухофрукты и соль за год упали в цене. В среднем в 2020 году кулич можно было приобрести по цене 333,95 рублей, то в 2021 году на это потребуется уже 358,99 руб. При этом среднероссийская цена кулича составила 358,99 руб., среднесибирская - 317,82 руб.