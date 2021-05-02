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В Новосибирске индекс кулича за год подорожал на 7,5%

2 мая 2021, 13:36
Больше всего подорожали яйца и сахар.

В Новосибирской области за год пасхальный кулич подорожал на 25,04 рублей. Это больше на 7,5% от его прошлогодней стоимости, информирует Новосибирскстат.

Если в марте 2020 года 1 кг муки стоил 33,17 руб., то в этом году продукт стоит уже 38,56 руб. Стоимость поллитра молока осталась практически на том же уровне, а вот сахар подорожал на 34,86%. На 30,29% выросла цена на яйца за год.

А вот сухофрукты и соль за год упали в цене. В среднем в 2020 году кулич можно было приобрести по цене 333,95 рублей, то в 2021 году на это потребуется уже 358,99 руб. При этом среднероссийская цена кулича составила 358,99 руб., среднесибирская - 317,82 руб.

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