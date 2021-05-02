В Новосибирске прошел конкурс красоты среди заключённых

Конкурс красоты среди женщин-заключённых состоялся в Новосибирске. В этом году он - уже 20 по счету, сообщает ГУФСИН.
Конкурс «Мисс весна 2021» не имеет аналогов в стране. Конкурсантки шьют костюмы, сами делают декорации, готовят музыкальное сопровождение, снимают видео.
В этом году было три тура. Заключенные инсценировали «Принцесс Диснея», «Парад планет» и «Свадебный переполох».
Победительницей стала осуждённая по имени Руслана. Ей вручили корону. Также жюри отметили участниц в номинации «Мисс оригинальность», «Мисс очарование» и «Мисс грация».