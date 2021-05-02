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В Новосибирске прошел конкурс красоты среди заключённых

2 мая 2021, 18:02
Победительницей стала осуждённая по имени Руслана.

Конкурс красоты среди женщин-заключённых состоялся в Новосибирске. В этом году он - уже 20 по счету, сообщает ГУФСИН.

Конкурс «Мисс весна 2021» не имеет аналогов в стране. Конкурсантки шьют костюмы, сами делают декорации, готовят музыкальное сопровождение, снимают видео.

В этом году было три тура. Заключенные инсценировали «Принцесс Диснея», «Парад планет» и «Свадебный переполох».

Победительницей стала осуждённая по имени Руслана. Ей вручили корону. Также жюри отметили участниц в номинации «Мисс оригинальность», «Мисс очарование» и «Мисс грация».

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