В Новосибирске саперы оцепили автомобиль для разминирования

Автомобиль остановили около переезда недалеко от поворота на Матвеевку. Водитель вел себя неадекватно, у полицейских возникло подозрение, что он находится в наркотическом опьянении. Установить это доподлинно не удалось, так как от освидетельствования шофер отказался.