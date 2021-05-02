В Новосибирске саперы оцепили автомобиль для разминирования

В Первомайском районе Новосибирска 2 мая полицейские, саперы и кинологи оцепили подозрительный автомобиль Honda Civic. Об этом сообщает в соцсетях паблик Инцидент-Новосибирск.
Автомобиль остановили около переезда недалеко от поворота на Матвеевку. Водитель вел себя неадекватно, у полицейских возникло подозрение, что он находится в наркотическом опьянении. Установить это доподлинно не удалось, так как от освидетельствования шофер отказался.
Сотрудники ДПС осмотрели машину и нашли подозрительное устройство, похожее на взрывное. На место срочно были вызваны кинологи и саперы.