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В Новосибирске саперы оцепили автомобиль для разминирования

2 мая 2021, 14:21
Сотрудники ДПС нашли подозрительное устройство.

В Первомайском районе Новосибирска 2 мая полицейские, саперы и кинологи оцепили подозрительный автомобиль Honda Civic. Об этом сообщает в соцсетях паблик Инцидент-Новосибирск.

Автомобиль остановили около переезда недалеко от поворота на Матвеевку. Водитель вел себя неадекватно, у полицейских возникло подозрение, что он находится в наркотическом опьянении. Установить это доподлинно не удалось, так как от освидетельствования шофер отказался.

Сотрудники ДПС осмотрели машину и нашли подозрительное устройство, похожее на взрывное. На место срочно были вызваны кинологи и саперы.

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#Новости#Происшествия
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