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В Новосибирске вор спустился с 10 этажа по стене дома

2 мая 2021, 15:10
Ранее он уже был судим за кражи.

В первомайском районе Новосибирска начался суд над вором, который обокрал две квартиры. Для этого он спустился по стене с 10 этажа. Произошло это 10 января.

Перед кражей приятель после пьянки закрыл мужчину в квартире на 10 этаже 17-этажного дома по улице Твардовского. Тогда пьяный гость вышел на балкон и стал спускаться по стене.

Мужчина спустился до 7 этажа, где увидел приоткрытую балконную дверь. Тогда вор проник в квартиру и украл там дрель, водку, мясо, сало, чай и сахар. Дальше злоумышленник продолжил спуск тем же способом, и на 5 этаже он вновь проник в чужую квартиру. Там он похитил шапку, туфли и варежки.

Через 10 дней мужчина был задержан. Ранее он уже был судим за кражи.

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#Новости#Криминал
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