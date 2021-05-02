В Новосибирске вор спустился с 10 этажа по стене дома

Мужчина спустился до 7 этажа, где увидел приоткрытую балконную дверь. Тогда вор проник в квартиру и украл там дрель, водку, мясо, сало, чай и сахар. Дальше злоумышленник продолжил спуск тем же способом, и на 5 этаже он вновь проник в чужую квартиру. Там он похитил шапку, туфли и варежки.