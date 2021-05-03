В Новосибирске активистку вызвали в полицию из-за акции в поддержку шамана Габышева

В Новосибирске активистка Александру Налобину по телефону пригласили в полицию. Правоохранители хотят побеседовать с женщиной об апрельской акции против карательной психиатрии.
В Железнодорожном отделе полиции хотели бы услышать от женщины о целях и задачах проведенной акции на мосту через Транссиб. Об этом сообщает Тайга.инфо со ссылкой на слова адвоката Василия Дубкова.
Как заявил юрист, против Налобиной возбуждено административное дело по ст. 20.2 КоАП. Статус женщине не сообщили. Поэтому сторона Налобиной от объяснений органам отказалась, подчеркнул Дубков.
Напомним, акция в поддержку якутского шамана Габышева прошла в Новосибирске 17 апреля. В ней приняли участие пять человек в смирительных рубашках.