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В Новосибирске байкер устроил драку из-за парковки

3 мая 2021, 19:20
Мотоциклист брызнул в лицо обидчику из перцового баллончика.

На парковке около одного из домов на Горском жилмассиве произошла драка. В результате потасовки в полицию поступили два заявления. Началась проверка.

Известно, что двое рабочих отъезжали от подъезда на автомобиле. Навстречу им ехал мужчина на спортивном байке.

Мужчины не поделили дорогу и устроили скандал. Мотоциклист брызнул в лицо одному из рабочих из перцового баллончика. Потом он брызнул еще раз в салон автомобиля. После чего скрылся на мотоцикле без номеров.

Рабочие вызвали полицию. Местные жители помогли пострадавшим промыть глаза. Байкера разыскивают.

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#Новости#Происшествия
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