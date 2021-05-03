В Новосибирске байкер устроил драку из-за парковки

На парковке около одного из домов на Горском жилмассиве произошла драка. В результате потасовки в полицию поступили два заявления. Началась проверка.
Известно, что двое рабочих отъезжали от подъезда на автомобиле. Навстречу им ехал мужчина на спортивном байке.
Мужчины не поделили дорогу и устроили скандал. Мотоциклист брызнул в лицо одному из рабочих из перцового баллончика. Потом он брызнул еще раз в салон автомобиля. После чего скрылся на мотоцикле без номеров.
Рабочие вызвали полицию. Местные жители помогли пострадавшим промыть глаза. Байкера разыскивают.