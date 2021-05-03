В Новосибирске здание ТЦ продают за 310 млн рублей

В Ленинском районе мегаполиса продается торговый центр. «ТЦ на Новосибирской» можно купить на Avito. За здание просят 310 млн рублей.
Продавец сообщает потенциальным покупателям, что торговый центр приносит доход с арендаторов в 2,7 млн рублей в месяц. А здании арендуют площади супермаркеты «Магнит» и «Магнит Косметик», магазины одежды и обуви, пивные маркеты, и торговые точки по продаже электроники. Арендаторы же оплачивают и коммунальные услуги.
Сам земельный участок, на котором стоит ТЦ, находится в долгосрочной аренде. Договор предполагает после 49-летней аренды возможность выкупа.