В Новосибирске здание ТЦ продают за 310 млн рублей

Продавец сообщает потенциальным покупателям, что торговый центр приносит доход с арендаторов в 2,7 млн рублей в месяц. А здании арендуют площади супермаркеты «Магнит» и «Магнит Косметик», магазины одежды и обуви, пивные маркеты, и торговые точки по продаже электроники. Арендаторы же оплачивают и коммунальные услуги.