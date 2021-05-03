В строительстве ЛДС в Новосибирске обнаружены серьёзные нарушения

Строители не согласны с таким решением. Они оспаривают штраф в арбитраже. Напомним, иск контролирующая структура вынесла еще в в 2020 году. Перед этим на стройплощадке на левом берегу Оби прошел рейд, который вскрыл многочисленные нарушения.