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В строительстве ЛДС в Новосибирске обнаружены серьёзные нарушения

3 мая 2021, 16:57
Недоработки касаются проектной документации и техрегламента.

В строительстве ледовой арены в Новосибирске обнаружены существенные нарушения проектной документации и техрегламента. Сибирский Ростехнадзор оштрафовал на 300 тысяч рублей подрядчика строительства - столичную компанию «Элинальфа».

Строители не согласны с таким решением. Они оспаривают штраф в арбитраже. Напомним, иск контролирующая структура вынесла еще в в 2020 году. Перед этим на стройплощадке на левом берегу Оби прошел рейд, который вскрыл многочисленные нарушения.

Недоработки ставят под сомнение сдачу объекта в срок. Также в Ростехнадзоре говорят о недостатках в сфере безопасности.

Возражения «Элинальфы» суд счёл несостоятельными. Однако и не стал увеличивать сумму штрафа до предусмотренных законом 600 тысяч.

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