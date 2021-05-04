atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 4 мая 2021, 08:35

Published 4 мая 2021, 08:35

Modified 16 сентября 2022, 20:40

Updated 16 сентября 2022, 20:40

30% тротуаров в Новосибирске нуждаются в ремонте

4 мая 2021, 08:35
Уборку тротуаров проведут до конца мая.

Дорожный департамент мэрии заявил о плохом состоянии трети тротуаров в Новосибирске.

По данным специалистов, протяженность городских тротуаров составляет 1660 кв.м., почти 500 кв.м. необходимо привести в нормативное состояние. Требуется замена дорожного покрытия и его благоустройство. Власти уже готовят план ремонта на текущий год. В мае будут озвучены объемы работ.

ДЭУ следят за состоянием 790 километров тротуаров Новосибирска. Уборка производится вакуумными машинами. Очистить улицы от мусора и грязи планируют концу мая.

#Город#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика