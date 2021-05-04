30% тротуаров в Новосибирске нуждаются в ремонте

По данным специалистов, протяженность городских тротуаров составляет 1660 кв.м., почти 500 кв.м. необходимо привести в нормативное состояние. Требуется замена дорожного покрытия и его благоустройство. Власти уже готовят план ремонта на текущий год. В мае будут озвучены объемы работ.