30% тротуаров в Новосибирске нуждаются в ремонте

Posted 4 мая 2021, 08:35
Published 4 мая 2021, 08:35
Modified 16 сентября 2022, 20:40
Updated 16 сентября 2022, 20:40
Дорожный департамент мэрии заявил о плохом состоянии трети тротуаров в Новосибирске.
По данным специалистов, протяженность городских тротуаров составляет 1660 кв.м., почти 500 кв.м. необходимо привести в нормативное состояние. Требуется замена дорожного покрытия и его благоустройство. Власти уже готовят план ремонта на текущий год. В мае будут озвучены объемы работ.
ДЭУ следят за состоянием 790 километров тротуаров Новосибирска. Уборка производится вакуумными машинами. Очистить улицы от мусора и грязи планируют концу мая.