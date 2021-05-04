Дочь погибшего на Красном проспекте водителя рассказала подробности ДТП

Напомним, за рулем KIA Rio в момент столкновения был 56-летний мужчина. Как рассказала его дочь Наталья Ельчанинова АиФ-Новосибирск, он попал в ДТП по дороге домой с дачи. Мужчина является водителем со стажем и аварий на его счету нет. Наталья также сообщила, что второй участник ДТП, водитель Toyota Camry, после происшествия по неизвестным причинам снял с машины номера.