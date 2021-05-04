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Дочь погибшего на Красном проспекте водителя рассказала подробности ДТП

4 мая 2021, 13:29
Мужчина погиб через 15 после столкновения.

Родственники погибшего в ДТП на Красном проспекте новосибирца рассказали о происшествии.

Напомним, за рулем KIA Rio в момент столкновения был 56-летний мужчина. Как рассказала его дочь Наталья Ельчанинова АиФ-Новосибирск, он попал в ДТП по дороге домой с дачи. Мужчина является водителем со стажем и аварий на его счету нет. Наталья также сообщила, что второй участник ДТП, водитель Toyota Camry, после происшествия по неизвестным причинам снял с машины номера.

В полиции сообщили, что Toyota Camry врезался в KIA Rio на Красном проспекте, иномарку закрутило, и на ее пути оказался фонарный столб.

Есть версия, что Toyota Camry подрезал другой автомобиль, и она уходила от столкновения.

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#Новости#Происшествия
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