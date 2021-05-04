Дольщики Новосибирска требуют от компании «Брусника» компенсаций

Как выяснило издание НГС, на месте долгостроя компании «БКП-7» «Брусника» строит высотку с элитным жильем. Компания выкупила участок и фундамент за 24 миллиона рублей. Дольщики планировали получить за несданное жилье компенсации, но оказалось, что не все давали своего согласия на продажу активов кооператива, а те, кто давал, до сих пор ждут компенсаций.