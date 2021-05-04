Дольщики Новосибирска требуют от компании «Брусника» компенсаций

Обманутые дольщики Новосибирска не могут получить компенсации, а застройщик уже начал возводить на месте недостроя 24-этажный дом с пентхаусом.
Как выяснило издание НГС, на месте долгостроя компании «БКП-7» «Брусника» строит высотку с элитным жильем. Компания выкупила участок и фундамент за 24 миллиона рублей. Дольщики планировали получить за несданное жилье компенсации, но оказалось, что не все давали своего согласия на продажу активов кооператива, а те, кто давал, до сих пор ждут компенсаций.
Ситуацию с долгостроем планировали решить изначально благодаря МИПам. Необходимо было 330 млн рублей. За счет двух МИПов удалось привлечь лишь 146 млн рублей. ЖСК «Зыряновский» на собрании решил продать активы кооператива на сумму около 70 млн рублей. В итоге осталось собрать еще 110 млн рублей.
В НГС обратился участник долевого строительства Николай Маслов, который заявляет, что землю и недострой продали без его участия. За него это решение приняли другие собственники, теперь он оспаривает это решение в суде.
«Представьте, вы живете в многоэтажном доме, собрались люди и решили: "А давайте мы вашу квартиру продадим" — и продали», - говорит Маслов.
Решение суда уже вступило в законную силу, но дольщик не отчаивается и продолжает добивать справедливости.
«По факту земля краденая. Если мне удастся — а мне обязательно удастся — ее отсудить, я потребую разрушения всего, что там стоит», - говорит он.
Между тем в «Бруснике» заявляют, что со всеми членами ЖСК удалось достигнуть соглашения, а выплаты уже произведены.
Но по факту некоторые дольщики, которые выступили за продажу активов на общем собрании ЖСК, до сих пор не видели свои компенсации. Другие получили только часть денег. Так, Владимиру Видяеву выплатили лишь 25% положенной суммы.
Первыми же в очереди на выплаты были члены ЖСК, которые оплатили все членские взносы и не имели задолженности. Остальным выплачивают по мере погашения задолженности. Председатель ЖСК Мария Хохлова утверждает, что Маслову также предлагали выплату, но он не пришел за ней.
Что касается оставшихся 110 млн рублей, то «Брусника» готова стать участником третьего МИПа. Но власти пока даже не брали его в разработку, сообщили в Минстрое.
«Полтора года обещали землю на Никитина, а сейчас сказали «нет». Власть у нас очень вежливая структура, они всё обещают, а когда конкретно это будет, никто не знает, — говорит председатель «Зыряновского».