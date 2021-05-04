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Космонавт из Новосибирска Анна Кикина отправится на МКС в 2022 году

4 мая 2021, 09:26
Кикина является единственной женщиной-космонавтом в составе российского экипажа.

Женщина-космонавт из Новосибирска Анна Кикина вошла в состав экипажа Международной космической станции в 2022 году.

По сообщению «Роскосмоса», на который ссылается РИА «Новости», для полета весной и осенью 2022 года утвержден окончательный список российских космонавтов. В первый экипаж войдут Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков. Второй экипаж «Союза» составят Сергей Прокопьев, Анна Кикина и Дмитрий Петелин.

Отметим, что Анна Кикина – единственная женщина в отряде космонавтов с 2016 года.

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