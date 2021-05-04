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Posted 4 мая 2021, 07:19

Published 4 мая 2021, 07:19

Modified 16 сентября 2022, 20:40

Updated 16 сентября 2022, 20:40

На территории Новосибирской области произошел 31 лесной пожар

4 мая 2021, 07:19
Сумма штрафа за разведение огня выросла в два раза.

С начала пожароопасного сезона 2021 года на территории Новосибирской области зафиксирован 31 лесной пожар. От огня пострадало 203,8 га.

Как сообщили в Минприроды, 23 пожара в лесу произошло из-за перехода огня с земель сельхозпользования, населенных пунктов. Пострадала территория площадью 158,9 га. Человек стал причиной восьми пожаров в области на площади 44,9 га.

Местному населению напоминают о риске лесных пожаров из-за жаркой и ветреной погоды. До 10 мая введен особый противопожарный режим, в рамках которого запрещено разводить огонь, сжигать траву и посещать лес. За несоблюдение требований нарушителю грозит крупный штраф.

Для граждан сумма штрафа составляет 2-4 тыс. руб., должностных лиц – 15-30 тыс. руб., ИП – 30-40 тыс. руб., юрлиц – 200-400 тыс. руб.

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#Происшествия#Новости
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