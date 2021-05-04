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Новосибирская туристка погибла во время сплава на Алтае

4 мая 2021, 10:39
Группа туристов не зарегистрировалась в МЧС.

Новосибирские туристы перевернулись на катамаране во время сплава в Алтайском крае. В результате происшествия утонула одна женщина.

По сообщению алтайского управления МЧС России, в выходные в Смоленском районе группа туристов из 15 человек на рафте и катамаранах проходила порог на реке Песчаная. В какой-то момент плавсредства опрокинулись, и туристы оказались в воде. 14 человек сами доплыли до берега, на поиски последнего отправили спасателей.

В поисковой операции приняли участие 35 человек и 13 единиц техники. К несчастью, женщина не выжила. Как сообщили в ведомстве, туристическая группа не была зарегистрирована в ведомстве.

Река Песчаная протекает через территорию двух Алтаев. На ней часто проходят сплавы туристов-водников.

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#Новости#Происшествия
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