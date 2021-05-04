Новосибирская туристка погибла во время сплава на Алтае

По сообщению алтайского управления МЧС России, в выходные в Смоленском районе группа туристов из 15 человек на рафте и катамаранах проходила порог на реке Песчаная. В какой-то момент плавсредства опрокинулись, и туристы оказались в воде. 14 человек сами доплыли до берега, на поиски последнего отправили спасателей.