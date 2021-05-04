Новосибирская туристка погибла во время сплава на Алтае

Новосибирские туристы перевернулись на катамаране во время сплава в Алтайском крае. В результате происшествия утонула одна женщина.
По сообщению алтайского управления МЧС России, в выходные в Смоленском районе группа туристов из 15 человек на рафте и катамаранах проходила порог на реке Песчаная. В какой-то момент плавсредства опрокинулись, и туристы оказались в воде. 14 человек сами доплыли до берега, на поиски последнего отправили спасателей.
В поисковой операции приняли участие 35 человек и 13 единиц техники. К несчастью, женщина не выжила. Как сообщили в ведомстве, туристическая группа не была зарегистрирована в ведомстве.
Река Песчаная протекает через территорию двух Алтаев. На ней часто проходят сплавы туристов-водников.