Новосибирцам разрешат посетить парад Победы и салют на 9 мая

Жителям Новосибирска разрешили присутствовать на мероприятиях в честь Дня Победы. Несмотря на ограничительные меры из-за коронавируса, парад Победы и салют в честь праздника проведут в присутствии зрителей.
Программу празднования 9 мая в 2021 году сильно урезали. Начнется день с возложения цветов у памятника маршалу авиации Покрышкину в 9:15. В 10:00 на площади состоится парад военной техники. Его проведут 2112 военных, а на площадь выведут 55 единиц военной техники.
На трибунах приготовят места для 75 ветеранов войны, которые должны были пройти вакцинацию от коронавируса. Остальные зрители будут смотреть парад Победы со стороны аркады, но при соблюдении всех требований.
В полдень стартует легкоатлетическая эстафета памяти А.И.Покрышкина. Также в этот день (15:00) заложат камень для стелы «Город трудовой доблести», которая появится на пл. Калинина.
В 22:00 всех горожан приглашают на салют. Вход на Михайловскую набережную будет открыт.