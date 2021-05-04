Новосибирцам разрешат посетить парад Победы и салют на 9 мая

Программу празднования 9 мая в 2021 году сильно урезали. Начнется день с возложения цветов у памятника маршалу авиации Покрышкину в 9:15. В 10:00 на площади состоится парад военной техники. Его проведут 2112 военных, а на площадь выведут 55 единиц военной техники.