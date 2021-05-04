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Posted 4 мая 2021, 08:57

Published 4 мая 2021, 08:57

Modified 5 августа 2022, 12:03

Updated 5 августа 2022, 12:03

Потепление до +28 градусов ожидается в Новосибирской области 6 мая

4 мая 2021, 08:57
На столицу Сибири надвигается летнее тепло.

В ближайшее время Новосибирск и область ждет потепление. Температура воздуха поднимется до +28 градусов, сообщают синоптики. Уже в среду 5 мая, придут теплые воздушные массы из Средней Азии. В Новосибирске прогнозируется переменная облачность без осадков, но с туманами. Ночная температура составит +2...+4 градуса, но в пригороде возможны заморозки до -1 градуса. Днем потеплеет до +17...+19 градусов. Западный ветер подует со скоростью 3-8 м/с с порывами днем до 14 м/с.

В четверг, 6 мая, в Новосибирске осадков не ожидается. Ночью уже заметно теплее, +5...+7 градусов. Днем придет летняя температура до +23...+25 градусов. Ветер юго-восточный ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с.

Пятница 7 мая в Новосибирске окажется немного дождливой днем, и даже возможна гроза. Ночью ожидается +9...+11 градусов. Днем температура составит + 18...+20 градусов. Порывы северо-западного ветра достигнут 18 м/с.

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#Александр Гришин#Общество#Новости
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