Потепление до +28 градусов ожидается в Новосибирской области 6 мая

В ближайшее время Новосибирск и область ждет потепление. Температура воздуха поднимется до +28 градусов, сообщают синоптики. Уже в среду 5 мая, придут теплые воздушные массы из Средней Азии. В Новосибирске прогнозируется переменная облачность без осадков, но с туманами. Ночная температура составит +2...+4 градуса, но в пригороде возможны заморозки до -1 градуса. Днем потеплеет до +17...+19 градусов. Западный ветер подует со скоростью 3-8 м/с с порывами днем до 14 м/с.