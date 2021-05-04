СГК заменит в Новосибирске возле нового ЛДС участок тепломагистрали от ТЭЦ-2

- Для проведения первого этапа работ по замене теплотрассы требовалось перенести временную дорогу, которая ведет к строящейся Ледовой арене, а также к жилым домам на улице Стартовая. Ранее переносу дороги препятствовали работы по замене коллектора ливневой канализации, их проводило муниципальное предприятие «УЗСПТС». 4 мая вопрос переноса дороги решен, и мы приступаем к замене трубопровода, — рассказал заместитель главного инженера по ремонту теплосетевого подразделения СГК в Новосибирске Роман Моисеев.