СГК заменит в Новосибирске возле нового ЛДС участок тепломагистрали от ТЭЦ-2

СГК начала в Новосибирске капитальный ремонт крупной тепломагистрали диаметром 1000 мм и протяженностью 80 метров. Она находится возле Октябрьского моста, на площади Лыщинского. Это трубопровод головного участка ТЭЦ-2, подающий тепло в Октябрьский и Центральный районы.
Работы планируется завершить до 1 июля, до того, как начнет строиться автомобильная развязка к новому ЛДС. Компания собирается вложить в объект 10 миллионов рублей.
Решение начать на этом дополнительном участке работы приняли по просьбе мэрии. Трубопроводу уже 53 года, поэтому его потребовалось заменить перед началом строительства дороги. У площади Лыщинского ведутся работы, связанные с различными коммуникациями, соответственно, СГК и подрядчикам мэрии города приходится согласовывать графики работ.
- Для проведения первого этапа работ по замене теплотрассы требовалось перенести временную дорогу, которая ведет к строящейся Ледовой арене, а также к жилым домам на улице Стартовая. Ранее переносу дороги препятствовали работы по замене коллектора ливневой канализации, их проводило муниципальное предприятие «УЗСПТС». 4 мая вопрос переноса дороги решен, и мы приступаем к замене трубопровода, — рассказал заместитель главного инженера по ремонту теплосетевого подразделения СГК в Новосибирске Роман Моисеев.
Первый этап работ СГК должна завершить к 23 мая. Уже после этого дорожники смогут приступить к своей работе. Второй, финальный этап капремонта СГК планирует закончить до 1 июля.
Помимо тепломагистрали на Лыщинского, СГК запланировала в городе в 2021 году капитальный ремонт еще 8 участков теплотрасс общей протяженностью 2 км: 3 участка — на левом берегу, 4 — на правом берегу, один — в дамбе Октябрьского моста. Стоимость годовой ремонтной программы новосибирских тепловых сетей составит 774 миллиона рублей.