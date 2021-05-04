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Posted 4 мая 2021, 12:04

Published 4 мая 2021, 12:04

Modified 16 сентября 2022, 20:40

Updated 16 сентября 2022, 20:40

В Новосибирске разъяренная женщина из ревности убила своего мужа ножом

4 мая 2021, 12:04
Мужчина пытался ухаживать за своей коллегой, которая и рассказал обо всем его жене.

В Новосибирске разъяренная женщина убила ножом своего мужа. Об этом сегодня, 4 мая, рассказали в Следственном комитете, сотрудники которого завершили расследование уголовного дела.

По версии следствия, 11 ноября прошлого года пьяная женщина, поругавшись со своим мужем, не менее 5 раз ударила его ножом в область груди и рук, после чего вызвала скорую помощь. По дороге в больницу от травм мужчина скончался.

Следователи установили, что конфликт произошел на почве ревности. Потерпевший оказывал знаки внимания своей коллеге по работе. Устав от его навязчивости, женщина сообщила обо всем его супруге, отправив ей переписку с потерпевшим. Узнав о произошедшем, жена начала предъявлять претензии супругу и ударила его ножом.

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#Происшествия#Новости
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