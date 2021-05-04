atas.info
ГлавноеВсе новости

В Новосибирске разъяренная женщина из ревности убила своего мужа ножом

4 мая 2021, 19:04
Мужчина пытался ухаживать за своей коллегой, которая и рассказал обо всем его жене.

В Новосибирске разъяренная женщина убила ножом своего мужа. Об этом сегодня, 4 мая, рассказали в Следственном комитете, сотрудники которого завершили расследование уголовного дела.

По версии следствия, 11 ноября прошлого года пьяная женщина, поругавшись со своим мужем, не менее 5 раз ударила его ножом в область груди и рук, после чего вызвала скорую помощь. По дороге в больницу от травм мужчина скончался.

Следователи установили, что конфликт произошел на почве ревности. Потерпевший оказывал знаки внимания своей коллеге по работе. Устав от его навязчивости, женщина сообщила обо всем его супруге, отправив ей переписку с потерпевшим. Узнав о произошедшем, жена начала предъявлять претензии супругу и ударила его ножом.

Материалы по теме
В Новосибирске таксист угрожал убить семью пассажиркиПропавшую в Новосибирске занимавшуюся интим-услугами женщину могли убитьМужчина с ножами просил полицию убить его в новосибирском супермаркете
#Новости#Происшествия
Подпишитесь
Проводы мобилизованных под Новосибирском: опубликовано видео
Сегодня, 18:47
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52