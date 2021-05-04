Журналисты рассказали о жизни Михаила Дегтярева после переезда в Хабаровск

По сообщению издания transsibinfo.com, Михаил Дегтярев перевез в Хабаровск всю свою семью — супругу и четверых сыновей. Его супруга отсутствовала на пасхальной службе, поскольку не могла оставить маленьких детей без присмотра на всю ночь.
Врио губернатора Хабаровского края подчеркнул, что члены его семьи являются прихожанами храма, а не заходят в него время от времени. Также Дегтяревы состоят в обществе многодетных семей «Ландыш» и каждое воскресенье посещают церковную службу. Супруга Дегтярева поделилась, что ее муж мечтает еще об одном ребенке — девочке и даже готов подарить ей за дочку собаку.
По словам Михаила Дегтярева, его жена работает без праздников и выходных, полностью посвящая себя воспитанию детей, и он благодарен ей и всем женщинам в ее лице за эту работу. Когда врио губернатора не находится в рабочих поездках по региону, он сам отвозит сыновей в муниципальный детский сад и обычную общеобразовательную школу.
«И мой третий сын собирается в первый класс тоже в Хабаровске. Никаких Лондонов. Никакой Москвы. Я вас разочарую», — сказал Дегтярев.
Необходимо отметить, что квартира, в которой живет семья Дегтяревых, приобретена в ипотеку. До этого супруги с детьми жили в арендованных или служебных квартирах, а приобрести недвижимость решили только на Дальнем Востоке, где намерены полностью обосноваться. Новую квартиру уже посетила мать Дегтярева — она погостила у четы месяц и помогла заботиться о четырех детях.