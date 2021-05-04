Журналисты рассказали о жизни Михаила Дегтярева после переезда в Хабаровск

По словам Михаила Дегтярева, его жена работает без праздников и выходных, полностью посвящая себя воспитанию детей, и он благодарен ей и всем женщинам в ее лице за эту работу. Когда врио губернатора не находится в рабочих поездках по региону, он сам отвозит сыновей в муниципальный детский сад и обычную общеобразовательную школу.