Дегтярев увеличил финансовую поддержку хабаровских ветеранов в 10 раз

Posted 5 мая 2021, 10:33
Published 5 мая 2021, 10:33
Modified 16 сентября 2022, 20:41
Updated 16 сентября 2022, 20:41
По словам участника ВОВ Анатолия Красноногова, в этом году от региона он получил 10 тысяч рублей. Во все прошлые годы, в том числе в юбилейный, ветеранам выплачивалась символическая сумма в одну тысячу, поэтому новость об увеличении поддержки в 10 раз его очень обрадовала.
«Главное, идти заполнять документы на выплату не пришлось, просто денежки прилетели, и всё», — отметил ветеран.
Ранее о важности сохранять память о подвиге предков говорил Михаил Дегтярев, пишет transsibinfo.com. По его мнению, люди обязаны чтить ветеранов, которые рисковали жизнью ради мирного неба. В связи с этим он подписал документ, увеличивающий материальную поддержку на 9 Мая.
«Выплаты нужно не только увеличить, но и поступать ветеранам они должны не по круглым датам, а на постоянной основе», — отметил глава региона.
Сумму в 10 тысяч рублей получил 351 житель Хабаровского края. В список попали инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, а также вдовы героев, погибших в период войн с Финляндией, фашистской Германией и Японией.
Выплаты в 3 тысячи рублей получили свыше 1,8 тысячи человек, среди которых ветераны из числа тружеников тыла и бывшие совершеннолетние узники фашистских концлагерей. Детям войны выплатили по тысяче рублей.
Согласно данным министерства социальной защиты Хабаровского края, регион перечислил около 64 миллионов рублей на эти цели. Выплаты получили 98% тех, кому они положены. В ведомстве отметили, что к 9 Мая поддержку получат абсолютно все.