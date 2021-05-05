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Posted 5 мая 2021, 10:33

Published 5 мая 2021, 10:33

Modified 16 сентября 2022, 20:41

Updated 16 сентября 2022, 20:41

Дегтярев увеличил финансовую поддержку хабаровских ветеранов в 10 раз

5 мая 2021, 10:33
Герои Великой Отечественной войны в Хабаровском крае в преддверии Дня Победы получили увеличенную финансовую поддержку. Ранее постановление об увеличении выплат подписал врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

По словам участника ВОВ Анатолия Красноногова, в этом году от региона он получил 10 тысяч рублей. Во все прошлые годы, в том числе в юбилейный, ветеранам выплачивалась символическая сумма в одну тысячу, поэтому новость об увеличении поддержки в 10 раз его очень обрадовала.

«Главное, идти заполнять документы на выплату не пришлось, просто денежки прилетели, и всё», — отметил ветеран.

Ранее о важности сохранять память о подвиге предков говорил Михаил Дегтярев, пишет transsibinfo.com. По его мнению, люди обязаны чтить ветеранов, которые рисковали жизнью ради мирного неба. В связи с этим он подписал документ, увеличивающий материальную поддержку на 9 Мая.

«Выплаты нужно не только увеличить, но и поступать ветеранам они должны не по круглым датам, а на постоянной основе», — отметил глава региона.

Сумму в 10 тысяч рублей получил 351 житель Хабаровского края. В список попали инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, а также вдовы героев, погибших в период войн с Финляндией, фашистской Германией и Японией.

Выплаты в 3 тысячи рублей получили свыше 1,8 тысячи человек, среди которых ветераны из числа тружеников тыла и бывшие совершеннолетние узники фашистских концлагерей. Детям войны выплатили по тысяче рублей.

Согласно данным министерства социальной защиты Хабаровского края, регион перечислил около 64 миллионов рублей на эти цели. Выплаты получили 98% тех, кому они положены. В ведомстве отметили, что к 9 Мая поддержку получат абсолютно все.

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