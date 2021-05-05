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Еще 78 человек заболели коронавирусом в Новосибирской области

5 мая 2021, 14:32
На утро 5 мая в регионе зарегистрирован 41 479 случаев коронавируса.

78 случаев COVID-19 выявили в Новосибирской области за сутки. По данным оперативного штаба на утро 5 мая в регионе зарегистрирован 41 479 случаев коронавируса (+78 за сутки), в том числе у 2 513 детей. 37 897 пациентов выздоровели (+27 за сутки).

Скончались еще четыре пациента: женщина в возрасте 66 лет и мужчины в возрасте 92, 73 и 66 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 772 человека.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 1 172 пациента, в том числе 8 детей. В отделениях реанимации находятся 49 человек. На ИВЛ – 6 пациентов. Всего в Новосибирской области проведено 1 529 552 теста на коронавирус. Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 893 обращения.

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#Новости#Происшествия
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