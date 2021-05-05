Еще 78 человек заболели коронавирусом в Новосибирской области

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 1 172 пациента, в том числе 8 детей. В отделениях реанимации находятся 49 человек. На ИВЛ – 6 пациентов. Всего в Новосибирской области проведено 1 529 552 теста на коронавирус. Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 893 обращения.