Еще 78 человек заболели коронавирусом в Новосибирской области

78 случаев COVID-19 выявили в Новосибирской области за сутки. По данным оперативного штаба на утро 5 мая в регионе зарегистрирован 41 479 случаев коронавируса (+78 за сутки), в том числе у 2 513 детей. 37 897 пациентов выздоровели (+27 за сутки).
Скончались еще четыре пациента: женщина в возрасте 66 лет и мужчины в возрасте 92, 73 и 66 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 772 человека.
В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 1 172 пациента, в том числе 8 детей. В отделениях реанимации находятся 49 человек. На ИВЛ – 6 пациентов. Всего в Новосибирской области проведено 1 529 552 теста на коронавирус. Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 893 обращения.