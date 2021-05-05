Игроков ХК «Сибирь» вызвали в национальные сборные

Posted 5 мая 2021, 10:32
Published 5 мая 2021, 10:32
Modified 16 сентября 2022, 20:41
Updated 16 сентября 2022, 20:41
Двух игроков хоккейного клуба «Сибирь» вызвали в национальные сборные своих стран. Командам предстоит подготовка к чемпионату мира по хоккею.
31-летний вратарь Харри Сятери будет защищать ворота сборной Финляндии. Команде Суоми предстоит провести несколько контрольных матчей.
28-летний новобранец «Сибири» нападающий Антон Ведин сыграет за сборную Швеции. В сборную России из нынешнего состава не вызван никто.