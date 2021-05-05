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Posted 5 мая 2021, 10:32

Published 5 мая 2021, 10:32

Modified 16 сентября 2022, 20:41

Updated 16 сентября 2022, 20:41

Игроков ХК «Сибирь» вызвали в национальные сборные

5 мая 2021, 10:32
Команды готовятся к чемпионату мира.

Двух игроков хоккейного клуба «Сибирь» вызвали в национальные сборные своих стран. Командам предстоит подготовка к чемпионату мира по хоккею.

31-летний вратарь Харри Сятери будет защищать ворота сборной Финляндии. Команде Суоми предстоит провести несколько контрольных матчей.

28-летний новобранец «Сибири» нападающий Антон Ведин сыграет за сборную Швеции. В сборную России из нынешнего состава не вызван никто.

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