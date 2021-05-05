Мужчина с топором ради бутылки водки ограбил магазин в Новосибирской области

Около десяти вечера в магазин зашёл неизвестный мужчина с топором. Угрожая женщине, он забрал деньги из кассы и бутылку водки, после чего скрылся. В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был установлен и задержан сотрудниками уголовного розыска. Им оказался 36-летний ранее судимый за убийство и разбой житель Тогучина, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.