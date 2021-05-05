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Мужчина с топором ради бутылки водки ограбил магазин в Новосибирской области

5 мая 2021, 16:04
Полицейские задержали ранее судимого жителя Тогучина.

В Новосибирской области разбойник с топором напал на продуктовый магазин. Местом происшествия стал Тогучин, где 2 мая в отдел полиции обратилась 22-летняя продавец и сообщила о разбойном нападении.

Около десяти вечера в магазин зашёл неизвестный мужчина с топором. Угрожая женщине, он забрал деньги из кассы и бутылку водки, после чего скрылся. В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был установлен и задержан сотрудниками уголовного розыска. Им оказался 36-летний ранее судимый за убийство и разбой житель Тогучина, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ - разбой. Санкция статьи предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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