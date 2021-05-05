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На 21% увеличилась собираемость налогов в Новосибирской области

5 мая 2021, 12:25
Самое существенное увеличение поступлений отмечено в федеральный бюджет.

В Новосибирской области по итогам первого квартала 2021 года собираемость налогов увеличилась на 21%. Об этом редакции Atas.info сообщили в Управлении Федеральной налоговой службы по региону.

В абсолютных числах увеличение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 10,2 миллиарда рублей. Всего за январь-март налоговыми органами региона в консолидированный бюджет Российской Федерации собрано 58,7 миллиарда.

Из общей массы поступивших налогов самое большое увеличение поступлений пришлось на федеральный бюджет - рост составил 34%, всего поступило 20 миллиардов рублей. В консолидированный бюджет Новосибирской области собрали на 15% больше, чем годом ранее - перечислено 38,7 миллиарда. В том числе в областной бюджет рост поступлений составил 16,6% - поступило 31,7 миллиарда. В бюджеты муниципальных образований собрали денег на 8,6% больше, всего - 6,9 миллиарда рублей.

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