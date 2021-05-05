На 21% увеличилась собираемость налогов в Новосибирской области

Из общей массы поступивших налогов самое большое увеличение поступлений пришлось на федеральный бюджет - рост составил 34%, всего поступило 20 миллиардов рублей. В консолидированный бюджет Новосибирской области собрали на 15% больше, чем годом ранее - перечислено 38,7 миллиарда. В том числе в областной бюджет рост поступлений составил 16,6% - поступило 31,7 миллиарда. В бюджеты муниципальных образований собрали денег на 8,6% больше, всего - 6,9 миллиарда рублей.