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Новосибирец погасил долг по алиментам чтобы сохранить квартиру

5 мая 2021, 14:31
Его обязательства перед несовершеннолетним ребенком достигли почти 400 тысяч рублей.

Житель Новосибирска заплатил почти 400 тысяч рублей задолженности по алиментам своему несовершеннолетнему ребенку. На это повлияли судебные приставы, арестовавшие для продажи квартиру должника.

Более трех лет у жителя Кировского района Новосибирска алиментные платежи взыскивались из заработной платы. Однако в конце 2020 года платежи прекратились. На связь с сотрудниками службы судебных приставов должник не выходил, по месту регистрации не проживал.

Проверив имущество должника, приставы нашли две квартиры, принадлежащие неплательщику. На одну из них был наложен арест для дальнейшей оценки и реализации. Узнав о том, что квартиру собираются продать в счет погашения задолженности, мужчина сам явился на прием к приставу-исполнителю, дал объяснения и пообещал оплатить долг. Через неделю он предоставил документы, подтверждающие оплату долга в полном объеме.

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