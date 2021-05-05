Новосибирец погасил долг по алиментам чтобы сохранить квартиру

Проверив имущество должника, приставы нашли две квартиры, принадлежащие неплательщику. На одну из них был наложен арест для дальнейшей оценки и реализации. Узнав о том, что квартиру собираются продать в счет погашения задолженности, мужчина сам явился на прием к приставу-исполнителю, дал объяснения и пообещал оплатить долг. Через неделю он предоставил документы, подтверждающие оплату долга в полном объеме.