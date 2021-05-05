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Новосибирскому Минздраву отказали в компенсации за задержку поставки аппаратов ИВЛ

5 мая 2021, 09:15
Аппараты были поставлены в больницы с задержкой.

Минздраву Новосибирской области не удалось наказать подрядчика за задержку поставки аппаратов ИВЛ в первую волну коронавируса. Арбитражный суд не удовлетворил требование ведомства в получении компенсации.

Согласно материалам суда, Минздрав заключил с ООО «Новые медицинские технологии Сибири» контракт на сумму 30,4 млн рублей. Согласно его условиям, в строго оговоренные сроки подрядчик должен был поставить в медучреждения области 15 аппаратов ИВЛ Zisline MV200. Компания свои обязательства выполнила, но сроки поставки нарушила.

В суде представитель компании объяснил, что задержка произошла не по их вине. Кроме того, все аппараты ИВЛ были запущены.

Минздрав хотел получить с подрядчика неустойку на сумму 81 708 руб., а также требовал оштрафовать ООО на 1,5 млн рублей. В иске было отказано.

#Новости#Происшествия
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