Новосибирскому Минздраву отказали в компенсации за задержку поставки аппаратов ИВЛ

Минздраву Новосибирской области не удалось наказать подрядчика за задержку поставки аппаратов ИВЛ в первую волну коронавируса. Арбитражный суд не удовлетворил требование ведомства в получении компенсации.
Согласно материалам суда, Минздрав заключил с ООО «Новые медицинские технологии Сибири» контракт на сумму 30,4 млн рублей. Согласно его условиям, в строго оговоренные сроки подрядчик должен был поставить в медучреждения области 15 аппаратов ИВЛ Zisline MV200. Компания свои обязательства выполнила, но сроки поставки нарушила.
В суде представитель компании объяснил, что задержка произошла не по их вине. Кроме того, все аппараты ИВЛ были запущены.
Минздрав хотел получить с подрядчика неустойку на сумму 81 708 руб., а также требовал оштрафовать ООО на 1,5 млн рублей. В иске было отказано.