Сотрудника ГИБДД в Новосибирске будут судить за взятку при оформлении ДТП

По версии следствия, 3 августа 2020 года местный житель обратился за помощью к обвиняемому, с которым был ранее знаком. Встреча состоялась у здания ГУ МВД России по Новосибирской области, где инспектор дежурил. Мужчина попросил инспектора оформить ДТП без выезда на место происшествия, услуга обошлась ему в 10 тысяч рублей. Новосибирец перевел сумму взятки на карту обвиняемому, а после подучил на руки документы об оформлении ДТП с подписью инспектора.