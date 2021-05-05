atas.info
ГлавноеВсе новости

Сотрудника ГИБДД в Новосибирске будут судить за взятку при оформлении ДТП

5 мая 2021, 10:26
Инспектор признался в преступлении.

32-летнего инспектора ДПС ГИБДД УМВД России в Новосибирске поймали на взятке при оформлении ДТП.

По версии следствия, 3 августа 2020 года местный житель обратился за помощью к обвиняемому, с которым был ранее знаком. Встреча состоялась у здания ГУ МВД России по Новосибирской области, где инспектор дежурил. Мужчина попросил инспектора оформить ДТП без выезда на место происшествия, услуга обошлась ему в 10 тысяч рублей. Новосибирец перевел сумму взятки на карту обвиняемому, а после подучил на руки документы об оформлении ДТП с подписью инспектора.

В ходе расследования сотрудник ОВД признал свою вину и раскаялся в содеянном. Дело рассмотрят в суде.

Материалы по теме
Экс-начальника железнодорожной станции Новосибирска поймали на взяткеЭкс-сотрудника новосибирского Росреестра будут судить за взяткиЭкс-главе новосибирского сельсовета не удалось оспорить приговор за взятку
#Новости#Происшествия
Подпишитесь
Проводы мобилизованных под Новосибирском: опубликовано видео
Сегодня, 18:47
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52