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Posted 5 мая 2021, 02:39

Published 5 мая 2021, 02:39

Modified 16 сентября 2022, 20:40

Updated 16 сентября 2022, 20:40

Трое школьников искупались в майские праздники в озере Новосибирска

5 мая 2021, 02:39
Открытие купального сезона попало на камеру очевидцев.

Трое подростков искупались в майские праздники в озере Первомайского района Новосибирска.

В паблике «Подслушано Первомайка» очевидцы опубликовали фото юных «моржей». Ребята в плавках устроили заплыв в озере у радиостанции №2. Она забежали в водоем с криками и смехом. Автор поста заявил, что школьники были одни, без родителей.

Но многие подписчики только порадовались за ребят, которые правильно проводят детство, а не сидят дома в Тик-Токе. Кто-то вспомнил свои приключения и купания в холодной воде в детстве.

#Общество#Новости
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