Трое школьников искупались в майские праздники в озере Новосибирска

Трое подростков искупались в майские праздники в озере Первомайского района Новосибирска.
В паблике «Подслушано Первомайка» очевидцы опубликовали фото юных «моржей». Ребята в плавках устроили заплыв в озере у радиостанции №2. Она забежали в водоем с криками и смехом. Автор поста заявил, что школьники были одни, без родителей.
Но многие подписчики только порадовались за ребят, которые правильно проводят детство, а не сидят дома в Тик-Токе. Кто-то вспомнил свои приключения и купания в холодной воде в детстве.