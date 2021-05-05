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Трое школьников искупались в майские праздники в озере Новосибирска

5 мая 2021, 09:39
Открытие купального сезона попало на камеру очевидцев.

Трое подростков искупались в майские праздники в озере Первомайского района Новосибирска.

В паблике «Подслушано Первомайка» очевидцы опубликовали фото юных «моржей». Ребята в плавках устроили заплыв в озере у радиостанции №2. Она забежали в водоем с криками и смехом. Автор поста заявил, что школьники были одни, без родителей.

Но многие подписчики только порадовались за ребят, которые правильно проводят детство, а не сидят дома в Тик-Токе. Кто-то вспомнил свои приключения и купания в холодной воде в детстве.

#Новости#Общество
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