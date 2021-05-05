Трое школьников искупались в майские праздники в озере Новосибирска

В паблике «Подслушано Первомайка» очевидцы опубликовали фото юных «моржей». Ребята в плавках устроили заплыв в озере у радиостанции №2. Она забежали в водоем с криками и смехом. Автор поста заявил, что школьники были одни, без родителей.