В Новосибирске гарантийный ремонт 114 дорог завершат до 1 июня

В мэрии Новосибирска назвали участки дорог, которые подлежат гарантийному ремонту. Его по договору подрядчики обязаны выполнить до 1 июня. Все эти объекты дорожной сети выполнены по национальным проектам БКД и БКАД. Еще часть работ финансировал местный бюджет.
Всего выявлен 261 дефект на 114 объектах. Их суммарная площадь составляет более двух миллионов квадратных метров. На некоторые объекты установлен гарантийный срок в три года, на некоторые - 4-5 лет.
Претензиям на гарантийное восстановление предшествовала инспекция, которую провели специалисты городского департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса, их региональные коллеги и представители ОНФ. Прошла комиссия в апреле.
Основные выявленные дефекты: колейность, разрушение асфальта, износ дорожной разметки. Также обнаружены частичные небольшие разрушения тротуаров, а также коррозия пешеходных ограждений и креплений дорожных знаков.
Наиболее проблемными объектами стали улицы Станционная, Восход, Петухова, Первомайская, Жуковского, Российская, Владимировская, Большевистская, Сакко и Ванцетти, Ветлужская. Также замечены дефекты на проспекте Димитрова, Красном проспекте и на Бердском шоссе.