В Новосибирске не смогли продать имущество ритейлера Насоленко

В Новосибирске конкурсный управляющий Александр Чернов не сумел реализовать имущество обанкротившейся компании АО «Новые торговые сети» (НТС) за 35 348 млн руб. О том, что торги не состоялись, он сообщил на сайте реестра банкротств.