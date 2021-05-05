В Новосибирске не смогли продать имущество ритейлера Насоленко

В Новосибирске конкурсный управляющий Александр Чернов не сумел реализовать имущество обанкротившейся компании АО «Новые торговые сети» (НТС) за 35 348 млн руб. О том, что торги не состоялись, он сообщил на сайте реестра банкротств.
Имущество было взыскано с Евгения Насоленко еще два года назад. Решение новосибирский арбитраж вынес 15 апреля 2019 года. На предприятии введено конкурсное управление.
Сейчас АО принадлежит кипрской фирме «Эсфантер Инвестментс Лтд». НТС в Новосибирске владеет брендом «Добрянка» и сетью магазинов «Бахетле».