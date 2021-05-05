atas.info
ГлавноеВсе новости

В Новосибирской области банкротят «Сибирский ЛПК»

5 мая 2021, 14:25
Компания не оплатила услуги юристов.

Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил иск о признании ООО «Сибирском ЛПК» банкротом. Заявителем выступила томская компания «Академия права», перед которой у ООО образовался долг за юридические услуги.

Известно, что в августе прошлого года томская компания уже обращалась в суд из-за долга «Сибирского ЛПК». Речь шла о 2,2 млн рублей основного долга и 778,7 тыс. рублей неустойки. Но требование суда выполнены не были.

Арбитражный суд признал обоснованными доводы истца и ввел процедуру банкротства на предприятия. Также в реестр кредиторов внесут следующие требования кредитора: 1,6 млн долга и 778 тыс. рублей – штрафные санкции.

Отметим, что «Сибирский ЛПК» планировал запустить в Северном районе области лесоперерабатывающий комплекс. Сумма инвестиций составляла почти 4,8 млрд рублей. Работу могли получить порядка 1,81 тыс. человек.

Материалы по теме
Число банкротов в Новосибирской области выросло на 68,8%Московская компания намерена банкротить завод «Тяжстанкогидропресс»Экс-замначальника новосибирского УГИБДД Дениса Жданова признали банкротом
#Новости#Бизнес
Подпишитесь
Проводы мобилизованных под Новосибирском: опубликовано видео
Сегодня, 18:47
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52