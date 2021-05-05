В Новосибирской области банкротят «Сибирский ЛПК»

Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил иск о признании ООО «Сибирском ЛПК» банкротом. Заявителем выступила томская компания «Академия права», перед которой у ООО образовался долг за юридические услуги.
Известно, что в августе прошлого года томская компания уже обращалась в суд из-за долга «Сибирского ЛПК». Речь шла о 2,2 млн рублей основного долга и 778,7 тыс. рублей неустойки. Но требование суда выполнены не были.
Арбитражный суд признал обоснованными доводы истца и ввел процедуру банкротства на предприятия. Также в реестр кредиторов внесут следующие требования кредитора: 1,6 млн долга и 778 тыс. рублей – штрафные санкции.
Отметим, что «Сибирский ЛПК» планировал запустить в Северном районе области лесоперерабатывающий комплекс. Сумма инвестиций составляла почти 4,8 млрд рублей. Работу могли получить порядка 1,81 тыс. человек.