Волейболист Щербинин покинул новосибирский «Локомотив»

Блокирующий "Локомотива" Дмитрий Щербинин покидает команду. Об этом сообщает сайт клуба.
В Новосибирске волейболист отыграл два сезона. Вместе с командой в 2020 году Щербинин завоевал золотые медали чемпионата России.
Щербинин проиграл конкуренцию за место на площадке своему партнеру Дмитрию Лызику. В этом году волейболиста преследовала травма спины, из-за чего он так и не набрал хорошей физической формы.
Дмитрий Щербинин продолжит карьеру в казанском «Зените». Но игру в Новосибирске, по словам волейболиста, он будет вспоминать с благодарностью.