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Волейболист Щербинин покинул новосибирский «Локомотив»

5 мая 2021, 17:43
Он продолжит карьеру в казанском «Зените».

Блокирующий "Локомотива" Дмитрий Щербинин покидает команду. Об этом сообщает сайт клуба.

В Новосибирске волейболист отыграл два сезона. Вместе с командой в 2020 году Щербинин завоевал золотые медали чемпионата России.

Щербинин проиграл конкуренцию за место на площадке своему партнеру Дмитрию Лызику. В этом году волейболиста преследовала травма спины, из-за чего он так и не набрал хорошей физической формы.

Дмитрий Щербинин продолжит карьеру в казанском «Зените». Но игру в Новосибирске, по словам волейболиста, он будет вспоминать с благодарностью.

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