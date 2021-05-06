5 мая в Новосибирске прошла репетиция парада Победы

Курсанты военного гарнизона и военная техника приняли участие в первой генеральной репетиции парада Победы в Новосибирске 5 мая.
Вместе с военными на центральной улице появились системы залпового огня «Смерч», «Ураган», легендарный танк Т-34, ракетные установки «Тополь-М» и другая военная техника.
Такое выступление не могло не заинтересовать горожан, которые выстроились за ограждением.
Отметим, что несколькими часами ранее в небе над Новосибирском пролетели военные вертолеты и истребители, которые репетировали авиапарад.
На период репетиций перекрывали центральные улицы города.