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5 мая в Новосибирске прошла репетиция парада Победы

6 мая 2021, 08:03
За тренировкой с интересом наблюдали местные жители.

Курсанты военного гарнизона и военная техника приняли участие в первой генеральной репетиции парада Победы в Новосибирске 5 мая.

Вместе с военными на центральной улице появились системы залпового огня «Смерч», «Ураган», легендарный танк Т-34, ракетные установки «Тополь-М» и другая военная техника.

Такое выступление не могло не заинтересовать горожан, которые выстроились за ограждением.

Отметим, что несколькими часами ранее в небе над Новосибирском пролетели военные вертолеты и истребители, которые репетировали авиапарад.

На период репетиций перекрывали центральные улицы города.

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