Бездомная собака набросилась на 4-летнего мальчика в Новосибирске

Posted 6 мая 2021, 07:04
Published 6 мая 2021, 07:04
Modified 16 сентября 2022, 20:41
Updated 16 сентября 2022, 20:41
Бездомная собака едва не укусила четырехлетнего ребенка в Шевченковском жилмассиве в Новосибирске.
Об инциденте КП-Новосибирск рассказала местная жительница. По ее словам, бродячие псы стали часто сидеть рядом с детскими площадками, на газонах.
5 мая вечером женщина вышла на прогулку со своим сыном. Одни из собак набросилась на ребенка, но мать успела преградить ей путь. В руках у женщины был самокат, которым она и отпугнула животное.
После инцидента женщина стала звонить службам по отлову животных. Но телефоны, опубликованные на сайте мэрии, молчали.