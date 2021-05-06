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Posted 6 мая 2021, 07:04

Published 6 мая 2021, 07:04

Modified 16 сентября 2022, 20:41

Updated 16 сентября 2022, 20:41

Бездомная собака набросилась на 4-летнего мальчика в Новосибирске

6 мая 2021, 07:04
Ребенок отделался сильным испугом.

Бездомная собака едва не укусила четырехлетнего ребенка в Шевченковском жилмассиве в Новосибирске.

Об инциденте КП-Новосибирск рассказала местная жительница. По ее словам, бродячие псы стали часто сидеть рядом с детскими площадками, на газонах.

5 мая вечером женщина вышла на прогулку со своим сыном. Одни из собак набросилась на ребенка, но мать успела преградить ей путь. В руках у женщины был самокат, которым она и отпугнула животное.

После инцидента женщина стала звонить службам по отлову животных. Но телефоны, опубликованные на сайте мэрии, молчали.

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#Происшествия#Новости
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