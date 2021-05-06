Часть Михайловской набережной открыли в Новосибирске после ремонта

В Новосибирске открылась после ремонта часть Михайловской набережной. Теперь можно выйти на нижний променад, который ведет к причалу для пассажирских теплоходов и кассам Речного вокзала. Напомним, с 1 мая на Оби началась навигация. Пассажирские прогулки на теплоходах всегда популярны как у гостей города, так и у жителей Новосибирска, поэтому благоустройство данного участка давно было необходимо.