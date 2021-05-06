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Часть Михайловской набережной открыли в Новосибирске после ремонта

6 мая 2021, 15:53
Нижний променад теперь доступен для жителей города.

В Новосибирске открылась после ремонта часть Михайловской набережной. Теперь можно выйти на нижний променад, который ведет к причалу для пассажирских теплоходов и кассам Речного вокзала. Напомним, с 1 мая на Оби началась навигация. Пассажирские прогулки на теплоходах всегда популярны как у гостей города, так и у жителей Новосибирска, поэтому благоустройство данного участка давно было необходимо.

Об итогах ремонта на своей странице в Instagram рассказала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова. Отличие в том, что данный участок набережной ремонтировал частный инвестор в рамках соглашения, подписанного ранее с мэрией.

Предполагается, что благоустроят всю территорию от зоны массового проведения мероприятий до гостиницы «Ривер парк». По словам Анны Терешковой, работы здесь будут продолжаться до сентября.

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