Микрокопия Знамени Победы из Новосибирска побывала на МКС

Posted 6 мая 2021, 06:27
Published 6 мая 2021, 06:27
Modified 16 сентября 2022, 20:41
Updated 16 сентября 2022, 20:41
Микрокопия Знамени Победы новосибирского художника-микроминиатюриста Владимира Анискина побывала на МКС. Ее доставили космонавты Иван Вагнер и Олег Артемьев.
Как сообщил автор Владимир Анискин, его работы, посвященные 75-летию Победы в ВОВ, переданы в Центральный музей Великой Отечественной войны.
Экспонатами стали микроминиатюры «Самая маленькая копия Знамени Победы» и «Самая маленькая копия ордена Отечественной войны 1 степени».