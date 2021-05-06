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Posted 6 мая 2021, 06:27

Published 6 мая 2021, 06:27

Modified 16 сентября 2022, 20:41

Updated 16 сентября 2022, 20:41

Микрокопия Знамени Победы из Новосибирска побывала на МКС

6 мая 2021, 06:27
Полет длился 195 дней.

Микрокопия Знамени Победы новосибирского художника-микроминиатюриста Владимира Анискина побывала на МКС. Ее доставили космонавты Иван Вагнер и Олег Артемьев.

Как сообщил автор Владимир Анискин, его работы, посвященные 75-летию Победы в ВОВ, переданы в Центральный музей Великой Отечественной войны.

Экспонатами стали микроминиатюры «Самая маленькая копия Знамени Победы» и «Самая маленькая копия ордена Отечественной войны 1 степени».

#Общество#Новости
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