Памятник Гоголю и его персонажам установили в Новосибирске

Двухметровая скульптурная композиция появилась на улице Гоголя возле дома №205. Она представляет собой две открытые книги, одну из которых держит Гоголь, а на второй изображены персонажи его произведений. На развороте одной из книг перечислены знаменитые произведения: «Ревизор», «Шинель», «Мертвые души» и др.