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Памятник Гоголю и его персонажам установили в Новосибирске

6 мая 2021, 13:39
На аллее Красного проспекта уже есть дин первый бюст Гоголя.

Застройщик установил в Дзержинском районе Новосибирска памятник русскому писателю Николаю Гоголю.

Двухметровая скульптурная композиция появилась на улице Гоголя возле дома №205. Она представляет собой две открытые книги, одну из которых держит Гоголь, а на второй изображены персонажи его произведений. На развороте одной из книг перечислены знаменитые произведения: «Ревизор», «Шинель», «Мертвые души» и др.

Застройщик жилого комплекса «Расцветай на Гоголя» решил подсветить памятник. Так, на площадке появился винтажный фонарь и два светильника.

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