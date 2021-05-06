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Под Новосибирском на даче десантник обстрелял бригаду рабочих

6 мая 2021, 17:16
Он предложил выпить водки и обиделся, услышав отказ.

В дачном обществе под Новосибирском мужчина напал на бригаду кровельщиков. О происшествии сообщает паблик «Инцидент Новосибирск».

Происшествие зафиксировано в СНТ «Рябина-Этро1» в конце марта, но придали огласке его только сейчас. Сосед зашел на участок, где рабочие клали кровлю. Он предложил выпить водки и обиделся, услышав отказ.

Мужчина надел форму десантника и голубой берет. Взял нож, стартовый пистолет ПМ и пневматическую винтовку. После чего вернулся и начал стрельбу.

В ногу ранен один из рабочих. Полицейские забрали неадекватного дебошира, но через 48 часов отпустили домой.

Автор поста сообщает, что десантник ругает его и жену, угрожает им. Сам дебошир рассказал НГС, что автор поста клевещет. И предположил, что ему скорее всего просто понравился его дом.

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#Новости#Происшествия
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