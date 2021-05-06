Под Новосибирском на даче десантник обстрелял бригаду рабочих

В дачном обществе под Новосибирском мужчина напал на бригаду кровельщиков. О происшествии сообщает паблик «Инцидент Новосибирск».
Мужчина надел форму десантника и голубой берет. Взял нож, стартовый пистолет ПМ и пневматическую винтовку. После чего вернулся и начал стрельбу.
В ногу ранен один из рабочих. Полицейские забрали неадекватного дебошира, но через 48 часов отпустили домой.
Автор поста сообщает, что десантник ругает его и жену, угрожает им. Сам дебошир рассказал НГС, что автор поста клевещет. И предположил, что ему скорее всего просто понравился его дом.