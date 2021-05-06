С начала 2021 года в Новосибирской области зарегистрировано более 4 тысяч разводов

Управление ЗАГС зарегистрировало за три месяца 2021 года 4 071 развод в Новосибирской области.
Самым кризисным для пар стал март. В этот месяц распался брак 1 240 пар. В январе и феврале было зарегистрировано примерно одинаковое количество разводов – 835 и 819, соответственно. В апреле развод зарегистрировали 1 177 пар.
В 2020 году распалось 12 235 семей, треть разводов приходится на начало года – с января по март.
Браков в этом году зарегистрировано больше, чем разводов. В ЗАГСе имеются сведения о 4600 свадьбах. В феврале, марте и апреле поженились более тысячи пар – 1042, 1337 и 1289. В январе зарегистрировали 932 брака.