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С начала 2021 года в Новосибирской области зарегистрировано более 4 тысяч разводов

6 мая 2021, 11:29
Поженилось около 5 тысяч молодоженов.

Управление ЗАГС зарегистрировало за три месяца 2021 года 4 071 развод в Новосибирской области.

Самым кризисным для пар стал март. В этот месяц распался брак 1 240 пар. В январе и феврале было зарегистрировано примерно одинаковое количество разводов – 835 и 819, соответственно. В апреле развод зарегистрировали 1 177 пар.

В 2020 году распалось 12 235 семей, треть разводов приходится на начало года – с января по март.

Браков в этом году зарегистрировано больше, чем разводов. В ЗАГСе имеются сведения о 4600 свадьбах. В феврале, марте и апреле поженились более тысячи пар – 1042, 1337 и 1289. В январе зарегистрировали 932 брака.

#Новости#Общество
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