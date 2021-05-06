Следователи поздравили 93-летнего ветерана войны в Новосибирске

Петру Примерову было 16 лет, когда началась Великая Отечественная война. Он пошел работать на завод имени Ленина, где готовили оружие на фронт. В 1944 году пошел учиться в Асиновское военное пехотное училище и через полгода стал командиром взвода 311-й стрелковой дивизии. Он принимал участие в Варшавско-Познанской наступательной операции. Во время штурма пригорода Варшавы был ранен.