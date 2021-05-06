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Следователи поздравили 93-летнего ветерана войны в Новосибирске

6 мая 2021, 10:10
Фронтовика и офицеров Следственного комитета связывает многолетняя дружба.

Сотрудники следственного комитета Новосибирской области поздравили ветерана Петра Примерова с 76-й годовщиной Великой Победы.

Следователи пришли в гости не с пустыми руками, они передали фронтовику цветы и подарки.

Петру Примерову было 16 лет, когда началась Великая Отечественная война. Он пошел работать на завод имени Ленина, где готовили оружие на фронт. В 1944 году пошел учиться в Асиновское военное пехотное училище и через полгода стал командиром взвода 311-й стрелковой дивизии. Он принимал участие в Варшавско-Познанской наступательной операции. Во время штурма пригорода Варшавы был ранен.

После войны Примеров пошел работать в институт по проектированию шахт, разрезов и обогатительных фабрик. Там он основал музей памяти солдат, участвовавших в ВОВ.

#Новости#Общество
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