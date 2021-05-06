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В ходе спецоперации в Новосибирске задержали парня и девушку в автомобиле

6 мая 2021, 13:58
На улице Владимирской сразу несколько экипажей ДПС заблокировали транспорт подозреваемых.

Сегодня, 6 мая, жители Новосибирска обратили внимание на спецоперацию, проводимую полицией. На улице Владимировской сразу несколько экипажей ГИБДД участвовали в остановке автомобиля, в салоне которого находились парень и девушка.

- Судя по производившемуся обыску, подозреваю, что они перевозили запрещённые вещества, – предположил подписчик сообщества АСТ-54. Он опубликовал фотографию с места событий.

В чем настоящая причина остановки автомобиля, на данный момент неизвестно. Официальная информация пока не поступала.

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