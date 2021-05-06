В Новосибирске начали отключать тепло раньше срока

Posted 6 мая 2021, 08:13
Published 6 мая 2021, 08:13
Modified 25 декабря, 15:35
Updated 25 декабря, 15:35
Власти еще не утвердили дату завершения отопительного сезона в Новосибирске, а тепло уже начали отключать в домах.
Напомним, в департаменте энергетики, ЖКХ мэрии пока не готовы дать окончательный ответ по поводу отключения теплоснабжения.
Между тем в некоторых районах города стали возникать перебои с теплоснабжением. Жалобы поступают от жителей Ленинского, Октябрьского и Калининского районов. Горожане заявляют, что об отключении никто не сообщал, аварий на сетях также не выявлено. Телефон УК не отвечает.
Ранее власти готовы были завершить отопительный сезон 5 мая, но после сроки сдвинули.