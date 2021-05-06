В Новосибирске начали отключать тепло раньше срока

Между тем в некоторых районах города стали возникать перебои с теплоснабжением. Жалобы поступают от жителей Ленинского, Октябрьского и Калининского районов. Горожане заявляют, что об отключении никто не сообщал, аварий на сетях также не выявлено. Телефон УК не отвечает.