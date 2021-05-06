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Posted 6 мая 2021, 08:13

Published 6 мая 2021, 08:13

Modified 25 декабря, 15:35

Updated 25 декабря, 15:35

В Новосибирске начали отключать тепло раньше срока

6 мая 2021, 08:13
Решение по срокам окончания отопительного сезона не принято.

Власти еще не утвердили дату завершения отопительного сезона в Новосибирске, а тепло уже начали отключать в домах.

Напомним, в департаменте энергетики, ЖКХ мэрии пока не готовы дать окончательный ответ по поводу отключения теплоснабжения.

Между тем в некоторых районах города стали возникать перебои с теплоснабжением. Жалобы поступают от жителей Ленинского, Октябрьского и Калининского районов. Горожане заявляют, что об отключении никто не сообщал, аварий на сетях также не выявлено. Телефон УК не отвечает.

Ранее власти готовы были завершить отопительный сезон 5 мая, но после сроки сдвинули.

#Общество
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