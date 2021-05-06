В Новосибирской области ужесточили правила сбора грибов и ягод

Сбор грибов, ягод и березового сока в лесах Новосибирской области с 5 мая будет проходить по новым правилам. Соответствующий указ выпустило Министерство природных ресурсов.
Как сказано в документе, все зависит от цели заготовки лесных ресурсов. Если грибники намерены продавать собранные дары леса, то им необходимо сначала заключить договор аренды на определенный участок.
Бесплатно можно собирать грибы, ягоды и березовый сок не на продажу, а для себя. Но и здесь есть условия. Грибник имеет право унести с собой из леса гриб с шляпкой определенного размера. Если это лисички, маслята, опята, сыроежки, то диаметр шляпки не должен превышать 1,5 см, а если речь идет о рыжиках, волнушек, белых грибах, подберезовиков, подосиновиках, груздях, то 2,5 см.
Мухоморы под запретом. В случае нарушения новосибирцам грозит штраф или уголовная ответственность. Березовый сок добывать тоже можно лишь на арендованном участке земли, до плановой вырубки которого остается не более 5 лет. Но для этого вас попросят приобрести специальный краник на этих самых участках.