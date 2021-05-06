В Новосибирской области ужесточили правила сбора грибов и ягод

Бесплатно можно собирать грибы, ягоды и березовый сок не на продажу, а для себя. Но и здесь есть условия. Грибник имеет право унести с собой из леса гриб с шляпкой определенного размера. Если это лисички, маслята, опята, сыроежки, то диаметр шляпки не должен превышать 1,5 см, а если речь идет о рыжиках, волнушек, белых грибах, подберезовиков, подосиновиках, груздях, то 2,5 см.