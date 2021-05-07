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Posted 7 мая 2021, 02:40

Published 7 мая 2021, 02:40

Modified 16 сентября 2022, 20:41

Updated 16 сентября 2022, 20:41

Новосибирцы жалуются на некачественную уборку улиц

7 мая 2021, 02:40
Городские магистрали обещали вымыть с шампунем.

Новосибирцы сняли на видео работу городских служб, очищающих дороги от пыли. Спецтехника подняла пыльную бурю на проспекте Дзержинского. И машины, и пешеходы накрыло пылью.

«Только топливо переводят в пустую, гоняя туда-сюда эту пыль», — пишет горожанка в группе Инцидент-Новосибирск.

Горожане сетуют на то, что власти обещали использовать при уборке улиц шампунь. Пока же, по их мнению, создается видимость работ.

Ранее мэр Анатолий Локоть заявлял о нехватки средств на дорожную технику.

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#Общество#Новости#Видео
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