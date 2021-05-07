Суд не выпустил новосибирского журналиста Николая Сальникова из СИЗО

Posted 7 мая 2021, 08:12
Published 7 мая 2021, 08:12
Modified 25 декабря, 15:36
Updated 25 декабря, 15:36
Апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения новосибирскому журналисту Николаю Сальникову. Сторона защиты требовала заменить пребывание в СИЗО на домашний арест.
Как сообщил прокурор Константин Бабенко «Коммерсанту», другой фигурант дела Сергей Проничев также подали жалобу. Ее рассмотрят 12 мая.
Напомним, Сальникова задержали вместе с бизнесменом Проничевым в апреле 2021 года. Их обвиняют в вымогательстве и мошенничестве. После задержали еще одного подозреваемого.