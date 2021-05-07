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Posted 7 мая 2021, 08:12

Published 7 мая 2021, 08:12

Modified 25 декабря, 15:36

Updated 25 декабря, 15:36

Суд не выпустил новосибирского журналиста Николая Сальникова из СИЗО

7 мая 2021, 08:12
Он задержан за мошенничество.

Апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения новосибирскому журналисту Николаю Сальникову. Сторона защиты требовала заменить пребывание в СИЗО на домашний арест.

Как сообщил прокурор Константин Бабенко «Коммерсанту», другой фигурант дела Сергей Проничев также подали жалобу. Ее рассмотрят 12 мая.

Напомним, Сальникова задержали вместе с бизнесменом Проничевым в апреле 2021 года. Их обвиняют в вымогательстве и мошенничестве. После задержали еще одного подозреваемого.

#Происшествия
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