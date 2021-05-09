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Posted 9 мая 2021, 06:33

Published 9 мая 2021, 06:33

Modified 16 сентября 2022, 20:41

Updated 16 сентября 2022, 20:41

На Октябрьском мосту Новосибирска такси «Ситимобил» попало в ДТП с грузовиком

9 мая 2021, 06:33
Спасателям пришлось деблокировать потерпевшего водителя Hyundai Solaris.

Сегодня, 9 мая, утром на Октябрьском мосту водитель седана Hyundai Solaris с символикой «Ситимобил» врезался в грузовик дорожников, которые вели ямочный ремонт. Авария произошла при движении в сторону правого берега.

О происшествии рассказали подписчики АСТ-54. Они же опубликовали фотографии с места аварии. От удара переднюю часть Соляриса зажало под кабиной Iveco, в седане сработали фронтальные подушки безопасности.

На место происшествия прибыли сотрудники ДПС, спасатели и медики. Работники службы МАСС деблокировали из автомобиля водителя, мужчину 1994 года рождения и передали его бригаде врачей скорой помощи.

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#Происшествия#Новости
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