Депутат разместил агитацию на мобильном пункте вакцинации в Новосибирске

На Красном проспекте в Новосибирске установлен также агитационный билборд депутата с надписью «Госдуме нужен доктор». Дело в том, что Олег Иванинский в своей предвыборной кампании делает акцент на свою профессию. Он является главврачом новосибирского онкодиспансера.