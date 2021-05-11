Депутат разместил агитацию на мобильном пункте вакцинации в Новосибирске

Posted 11 мая 2021, 07:29
Published 11 мая 2021, 07:29
Modified 25 декабря, 15:36
Updated 25 декабря, 15:36
Фото баллотирующегося в Госдуму единоросса Олега Иванинского разместили на мобильном пункте вакцинации от коронавируса в Новосибирске.
Агитацию заметил читатель Тайги.инфо. Он рассказал, что на машине медслужбы, припаркованной у торгового центра «Роял парк», появилось изображение депутата заксобрания Иванинского.
На Красном проспекте в Новосибирске установлен также агитационный билборд депутата с надписью «Госдуме нужен доктор». Дело в том, что Олег Иванинский в своей предвыборной кампании делает акцент на свою профессию. Он является главврачом новосибирского онкодиспансера.