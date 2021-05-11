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Posted 11 мая 2021, 07:29

Published 11 мая 2021, 07:29

Modified 25 декабря, 15:36

Updated 25 декабря, 15:36

Депутат разместил агитацию на мобильном пункте вакцинации в Новосибирске

11 мая 2021, 07:29
Мобильный пункт работал с 4 по 7 мая.

Фото баллотирующегося в Госдуму единоросса Олега Иванинского разместили на мобильном пункте вакцинации от коронавируса в Новосибирске.

Агитацию заметил читатель Тайги.инфо. Он рассказал, что на машине медслужбы, припаркованной у торгового центра «Роял парк», появилось изображение депутата заксобрания Иванинского.

На Красном проспекте в Новосибирске установлен также агитационный билборд депутата с надписью «Госдуме нужен доктор». Дело в том, что Олег Иванинский в своей предвыборной кампании делает акцент на свою профессию. Он является главврачом новосибирского онкодиспансера.

#Политика
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